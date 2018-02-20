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'nde 4.3 büyüklüğünde

'nde saat 06.52'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 07:51
Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre, 'nde Yunanistan'ın Magnesia-Alonnisos Adası açıklarında 4.3 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yeri olarak 180 kilometre ile Gökçeada'ya bağlı Uğurlu köyü olduğu kaydedildi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini de 18.1 kilometre olarak belirledi.
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Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
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