Esrardan 20 kat daha tehlikeli uyuşturucu yakalandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3.65 gram esrar, 5.80 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şahıslarda 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı. Firari olan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

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