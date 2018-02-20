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Esrardan 20 kat daha tehlikeli yakalandı

'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda esrardan 20 kat daha tehlikeli olan 'Skunk' maddesi ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 15:08
Esrardan 20 kat daha tehlikeli uyuşturucu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3.65 gram esrar, 5.80 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şahıslarda 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı. Firari olan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Esrardan 20 kat daha tehlikeli uyuşturucu yakalandı
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