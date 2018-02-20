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2 bin 200 yıllık olduğu belirtilen tarihi altın taç ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir otele operasyon düzenledi. Operasyonda Hellenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık olduğu belirtilen tarihi altın taç ve gümüş bir tas ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 18:51 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 18:53
Otelde 2 bin 200 yıllık olduğu belirtilen tarihi altın taç ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarıyla ilgili yaptığı çalışmalarda bazı şüphelilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi.

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Otelde 2 bin 200 yıllık olduğu belirtilen tarihi altın taç ele geçirildi
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