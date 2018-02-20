Otelde 2 bin 200 yıllık olduğu belirtilen tarihi altın taç ele geçirildi
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir otele operasyon düzenledi. Operasyonda Hellenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık olduğu belirtilen tarihi altın taç ve gümüş bir tas ele geçirildi.
Giriş Tarihi: 20.2.2018 18:51Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 18:53
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarıyla ilgili yaptığı çalışmalarda bazı şüphelilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi.