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Sevdiği kızı vermeyen ailenin evini bastı: 3 ölü, 4 yaralı

'in Havran ilçesinde sevdiği kızı vermeyen ailenin evinde tüfekle ateş açan genç, kızın annesi ile iki kardeşini öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 06:54
Sevdiği kızı vermeyen ailenin evini bastı: 3 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 26 kilometre uzaklığındaki Hüseyinbeşeler Mahallesi'nde Ali S. (26), 'yı (27) kendisine vermedikleri için aralarında yaklaşık iki yıldır husumet bulunan ailenin evine gitti.

Elindeki iki tüfekle binanın önünde rastgele ateş eden Ali S, daha sonra içeri girerek Çetinkaya ailesine ve evde bulunanlara ateş açtı.

Silah seslerini duyan komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kızın annesi Melike (38) ile kardeşleri Ebru (16) ve Tuncay Çetinkaya (17) olay yerinde yaşamını yitirdi. Gülşen Çetinkaya ile Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren ise yaralandı.

- Saldırgan olay yerinden kaçtı

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit ne kaldırıldı.

Anne ile iki çocuğunun cesetleri ise savcının incelemesinin ardından Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, saldırının ardından yaya olarak kaçan Ali S'yi yakalamak için başlattığı operasyon sürüyor.

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Sevdiği kızı vermeyen ailenin evini bastı: 3 ölü, 4 yaralı
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