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cinayeti

’da üzerinden başlayan kavga 20 yaşındaki bir gencin ölümüyle bitti. Katil zanlısı 2 kardeş tutuklandı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018
Sosyal medya cinayeti
'nın Seyhan ilçesinde yaşayan , iddiaya göre bir süre önce 'nin kız kardeşiyle nişanlandı. Ancak aralarında anlaşmazlık çıkan nişanlılar ayrıldı. Genç kız da bir süre sonra başka biriyle evlendi. Bu duruma üzülen 2 ailenin bazı yakınları ise üzerinden Kürklü'nün ayrıldığı nişanlısını çok sevdiğini ve onu unutamadığı yönünde yorumlar yaptı. Bu duruma sinirlenen Mutlu Kürklü (41), geçen 16 Şubat akşamı, kardeşi Süleyman Kürklü (35) ile birlikte Tellidere Mahallesi'nde oturan Mehmet Güleşçi'nin (38) yanına giderek, sosyal medyada yapılan yorumlardan rahatsız olduklarını söyledi. Güleşçi ise yorumlarla kendisinin bir ilgisi bulunmadığını söyleyerek tepki gösterince taraflar arasında tartışma çıktı. Mehmet Güleşçi'nin arkadaşları Rafet Ünaldı (20) ile İsmail Kul'un da (24) karıştığı tartışma kavgaya dönüşünce, Kürklü kardeşler tabancayla ateş açtı. Ünaldı, Kul ve Güleşçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ünaldı, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan saldırganlar ise kısa sürede yakalandı. 2 kardeş tutuklandı.
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Sosyal medya cinayeti
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