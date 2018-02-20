Sosyal medya cinayeti

Adana
'nın
Seyhan ilçesinde yaşayan Mutlu Kürklü
, iddiaya göre bir süre önce Mehmet Güleşçi
'nin kız kardeşiyle nişanlandı. Ancak aralarında anlaşmazlık çıkan nişanlılar ayrıldı. Genç kız da bir süre sonra başka biriyle evlendi. Bu duruma üzülen 2 ailenin bazı yakınları ise sosyal medya
üzerinden Kürklü'nün ayrıldığı nişanlısını çok sevdiğini ve onu unutamadığı yönünde yorumlar yaptı. Bu duruma sinirlenen Mutlu Kürklü (41), geçen 16 Şubat akşamı, kardeşi Süleyman Kürklü (35) ile birlikte Tellidere Mahallesi'nde oturan Mehmet Güleşçi'nin (38) yanına giderek, sosyal medyada yapılan yorumlardan rahatsız olduklarını söyledi. Güleşçi ise yorumlarla kendisinin bir ilgisi bulunmadığını söyleyerek tepki gösterince taraflar arasında tartışma çıktı. Mehmet Güleşçi'nin arkadaşları Rafet Ünaldı (20) ile İsmail Kul'un da (24) karıştığı tartışma kavgaya dönüşünce, Kürklü kardeşler tabancayla ateş açtı. Ünaldı, Kul ve Güleşçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan
yaralılardan Ünaldı, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan saldırganlar ise kısa sürede yakalandı. 2 kardeş tutuklandı.