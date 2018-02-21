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‘17-25 Aralık kumpası’ savcısının amcası tutuklandı

’da / soruşturması kapsamında firari olarak aranırken ’da yakalanan ’17-25 Aralık Kumpası’nın firari eski savcısının amcası, Isparta’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuyumcu 'ın eşinin ve kardeşinin sahte kimlikle kiraladığı banka kasasında 100 kilogram altın ve saklanan 70 çek yaprağının ele geçirildiği öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018 21:47 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 02:07
‘17-25 Aralık kumpası’ savcısının amcası tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına ( /) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, '17-25 Aralık Kumpası'nı kuran savcılardan olduğu belirtilen FETÖ mensubu, meslekten ihraç edilen firari eski cumhuriyet savcısı 'ın amcası kuyumcu , dün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu 'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

SAHTE KİMLİKLE KİRALADIKLARI KASADAN SERVET(!) ÇIKTI

Antalya'da yakalandıktan sonra geçtiğimiz akşam Isparta'ya getirilen kuyumcu Faruk Akkaş'ın eşinin ve kardeşinin sahte kimlikle kiraladığı banka kasasında bulunan 100 kilogram altın ve saklanan 70 çek yaprağının ele geçirildiği öğrenildi.

Kumpas davası sanığı eski hakimden itiraflar

FETÖ/PDY'ye ait Isparta'da kapatılan bir okulun 'Mütevelli Heyeti'nde bulunduğu öğrenilen Faruk Akkaş, bugün Isparta Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

"17/25'ten haberim yok" demişti tanık oldu

Isparta Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğleden sonra adliyeye sevk edilen Akkaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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‘17-25 Aralık kumpası’ savcısının amcası tutuklandı
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