Kazada ölen aynı aileden 3 kişi yan yana toprağa verildi

Kaza, dün akşam Köşk ilçesine bağlı Akçaköy yakınlarında meydana gelmişti. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi'nde yaşayan 6 kişilik Seylan ailesi, Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi Yaka mevkisinde bulunan tarlalarında zeytin topladıktan sonra Habip Seylan'ın (30) kullandığı 09 ZG 546 plakalı minibüs Cingenuçtu mevkiinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanmıştı.

CENAZEYE YÜZLERCE VATANDAŞ KATILDI

Araçta bulunan babaanne Ayşe Seylan (79), gelini Leyla Seylan (39) ve torun Nimet Seylan (25) hayatını kaybetmiş, Habip Seylan (30), Muhsin Seylan (32) ve Merve Seylan (17) ise yaralı olarak ambulanslarla Aydın'daki hastanelere sevk edilmişlerdi. Kazada hayatını kaybeden babaanne, gelini ve torununun cenazeleri, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan otopsilerinin ardından bugün İzmir'in Ödemiş ilçesi Çayır Mahallesi'ne getirildi. Evin önünde helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazına Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Bodur ve yüzlerce vatandaş katıldı. Cenazeler, yan yana Çayır Mahallesi mezarlığında defnedildiler.