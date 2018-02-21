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da ölen aynı aileden 3 kişi yan yana toprağa verildi

’ın Köşk ilçesinde bahçelerine zeytin işlemeye giden ailenin içinde bulunduğu aracın uçurumdan yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi, yan yana toprağa verildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 17:22 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 17:46
Kazada ölen aynı aileden 3 kişi yan yana toprağa verildi

, dün akşam Köşk ilçesine bağlı Akçaköy yakınlarında meydana gelmişti. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi'nde yaşayan 6 kişilik Seylan ailesi, Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi Yaka mevkisinde bulunan tarlalarında zeytin topladıktan sonra Habip Seylan'ın (30) kullandığı 09 ZG 546 plakalı minibüs Cingenuçtu mevkiinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanmıştı.

CENAZEYE YÜZLERCE VATANDAŞ KATILDI

Araçta bulunan babaanne Ayşe Seylan (79), gelini Leyla Seylan (39) ve torun Nimet Seylan (25) hayatını kaybetmiş, Habip Seylan (30), Muhsin Seylan (32) ve Merve Seylan (17) ise yaralı olarak ambulanslarla 'daki hastanelere sevk edilmişlerdi. Kazada hayatını kaybeden babaanne, gelini ve torununun cenazeleri, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan otopsilerinin ardından bugün İzmir'in Ödemiş ilçesi Çayır Mahallesi'ne getirildi. Evin önünde helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazına Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Bodur ve yüzlerce vatandaş katıldı. Cenazeler, yan yana Çayır Mahallesi mezarlığında defnedildiler.

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Kazada ölen aynı aileden 3 kişi yan yana toprağa verildi
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