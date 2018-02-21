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lerden müzik yayını tepki çekti

'ın Kuşadası ilçesinde, le ezan okunan çeşitli camilerin lerinden müzik yayını yapıldı. Farklı camilerden, farklı günlerde yapılan yayınları kaydedenler, imamları suçlarken, müftülük yetkilileri ise merkezi sistemin frekansına girildiğini söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 10:43
Minarelerden müzik yayını tepki çekti

lerden müzik yayını ilk olarak geçen hafta Türkmen Camii'nden yapıldı. Ezan sonrası minareden Aşık Fakir'in yazdığı, ilk kez 'in seslendirdiği 'Tabip sen elleme benim yaramı' türküsünü duyanlar, kulaklarına inanamadı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra bu kez de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Belediye Camii'nin minaresinden, radyodan çalındığı anlaşılan parçalar yankılandı. Sosyal medya paylaşımlarında, camilerin imamları hedef alındı. Kimi, "Hoca kendini fazla kaptırdı, ezandan sonra minareden türkü çalıyor" derken, kimi ise "Hoca radyo frekansını ayarlamaya çalışıyor" diye yorum yaptı.

Aydın minarelerden müzik yayını tepki çekti



MÜFTÜLÜK KONUYU ARAŞTIRIYOR

Konunun sürekli gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan İlçe Müftülüğü yetkilisi, "Minarelerimizden bu yayınları imamlarımızın yapması mümkün değil. Camilerimizde ezan ile okunuyor. Muhtemelen telsiz frekanslarına giriliyor. Art niyetli bir girişim. Konuyu araştırıyoruz. Sistemi kuran firma ile irtibata geçtik" dedi.

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Minarelerden müzik yayını tepki çekti
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