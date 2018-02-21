Oto kiralama iş yerinde yangın

Alınan bilgiye göre, Defterdar Mahallesi Fethi Çelebi Caddesi'nde otomobil kiralama hizmeti verilen bir iş yerinin ofis bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ofisin tamamını sardı, ayrıca iş yerinin otoparkında bulunan iki otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın, iş yerinin ofis bölümünün kullanılamaz hale gelmesine ve iki otomobilde hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.