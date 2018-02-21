Tezgahta en pahalı balık hamsi

Denizden az çıkan balık avı sonrası balık çeşitlerini tezgahlarında bulunduramayan balıkçıların imdadına havuz balıkları yetişiyor. Hamsinin Gürcistan'dan Türkiye'ye gelmesi fiyatların pahalı olmasına neden olurken balıkçılar bu yıl ucuz balık satamadıklarını söylediler.

Fatsa'da balıkçılardan Ayhan Keskin, "Fındık fiyatının düşük olması ve vatandaşların fındığı satıp borçlarını ödeyemediğinden balığa yüksek fiyatlar ödeyemiyor. Balık ve hamsi fiyatının fındık fiyatının üstüne çıkması bu durumu çok etkiliyor. Bu nedenle satışlarımızın düşük. Hamsi insanlara pahalı geliyor ama mezgit fiyatı normal olduğu için halk hamsi yerine mezgit alıyor. Hamsinin tezgahlarda azalmasının en büyük sebebi kendi denizimizden çıkmamasıdır ve dışarıdan getirdiğimiz için hamsiyi yüksek fiyata satıyoruz. Son günlerde hamsinin fiyatı tekrar 15 liraya çıktı. İstediğimiz satışları yapamadığımız için bizler de sıkıntılı günler geçiriyoruz. İş yerimizin kiraları, giderlerimiz yüksek olduğu için ister istemez herkesi bu durgunluk ciddi derecede etkiledi. Mezgit çok çıkmasa bu yıl aç kalırdık" diye konuştu.