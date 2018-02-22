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Arkadaşını 35 bıçak darbesiyle öldürdü

'in ilçesinde, Şervan S. (18), arkadaşı 'ı (19) aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 10:45
Arkadaşını 35 bıçak darbesiyle öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Boyakla mahallesinde meydana geldi. Akraba da olan Şervan S. ile arasında mahalle dışında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada Şervan S., Abdullah Çağlar'ı 35 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Çağlar, ambulans ile getirildiği Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

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Olayla ilgili gözaltına alınan Şervan S., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şervan S.'nin sorgusu sürerken, Abdullah Çağlar'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Arkadaşını 35 bıçak darbesiyle öldürdü
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