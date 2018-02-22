Haberler Yaşam Haberleri Eşini öldürdü savcı tahrik indirimi istedi

Eşini öldürdü savcı tahrik indirimi istedi Kıskanç koca, eşini başka bir erkekle otele girerken görünce bıçaklayarak öldürdü. Savcı, zanlı için ‘haksız tahrik’ indirimi talep etti