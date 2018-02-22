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Eşini öldürdü savcı tahrik indirimi istedi

Kıskanç koca, eşini başka bir erkekle otele girerken görünce bıçaklayarak öldürdü. Savcı, zanlı için ‘haksız tahrik’ indirimi talep etti

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018
Eşini öldürdü savcı tahrik indirimi istedi
'da, iki çocuğunun annesi Duygu Kadakal'ı (27) bıçaklayarak öldüren Hakan Kadakal'ın (36) 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
Ümraniye'de 14 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen olayda, aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle eşi ile ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Duygu Kadakal, E.D. isimli arkadaşıyla bir otele gitti. Bu sırada eşinin otele girdiğini gören Hakan Kadakal da peşlerinden içeriye girdi. Hakan Kadakal, otelin lobisinde, eşini defalarca bıçakladı. Duygu Kadakal hayatını kaybetti. Tutuklanan Kadakal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın 3. celsesinde mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Hakan Kadakal'ın, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, ertelendi.
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Eşini öldürdü savcı tahrik indirimi istedi
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