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'da operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği bir operasyonla Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 981 parça ele geçirdi. Aksaray bölgesinde yaptıkları kaçak kazı sonucu elde ettikleri tarihi eserlere 1 milyon dolara alıcı arayan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 12:42
İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray'da ikamet eden D.C. ve G.Y. isimli şahısların kaçak kazı sonucu elde ettikleri Roma ve Bizans dönemlerine ait leri İstanbul'da 1 milyon dolara piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, şüpheli şahısların tarihi eserleri taşıdığı 68 BA *** plakalı araç ile İstanbul il sınırlarına giriş yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan araç Çekmeköy mevkiinde durduruldu.

PAHA BİÇİLEMEYECEK DEĞERDE

Yapılan aramalarda, aracın bagaj kısmında bin 981 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserleri inceleyen İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri, eserlerin Roma ve Bizans dönemine ait paha biçilemeyecek değerde eserler olduğunu, Roma ve Bizans dönemlerinin aydınlatılamayan bazı dönemlerine ışık tutacağını belirttiler.

Ele geçirilen tarihi eserler 2863 sayılı kanun kapsamında koruma altına alınırken, yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edildi.

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İstanbul'da tarihi eser operasyonu
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