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| | 22 Şubat 2018

İdaresi'nin düzenlediği oyununun 540'ıncı hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 4, 17, 22, 27, 43 ve 47 oldu. na göre 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruş haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 22:22 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 22:22
Milli Piyango | Süper Loto çekiliş sonucu | 22 Şubat 2018
İdaresi'nin düzenlediği oyununun 540'ıncı hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 4, 17, 22, 27, 43 ve 47 oldu. na göre 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruş haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!



Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 128 kişi 5 bin 941 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 757 kişi 141 lira 65'er kuruş, 3 bilen 109 bin 369 kişi 12 lira 90 'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Dördüncü kez devreden çekilişte, 2 milyon 986 bin 902 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 157 bin 198 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 206 bin 830 lira 36 kuruş kamuya aktarılacak.
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Milli Piyango | Süper Loto çekiliş sonucu | 22 Şubat 2018
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