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Okulda fenalaşan minik Ecrin, hayatını kaybetti

'da ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ecrin Nazlı Gür (7), okulda öğle yemeğinin ardından fenalaştıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ailenin tek çocuğu olan Ecrin Nazlı'nın, yöntemiyle ikiz olarak dünyaya geldiği, kardeşinin 3 günlükken yaşamını yitirdiği belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 11:11
Okulda fenalaşan minik Ecrin, hayatını kaybetti

Olay, dün kent merkezindeki özel bir okulda meydana geldi. Esra ve çiftinin tek çocukları, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ecrin Nazlı, okulda öğle yemeğinin ardından aniden rahatsızlandı. Beraberindeki arkadaşları, hemen okul doktoruna haber verdi. İlk müdahalesi okulda yapılan Ecrin, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kızlarının ölüm haberini alan Esra ve Kazım Gür çifti, sinir krizi geçirdi. Okul yönetimi ve sınıf arkadaşları da Ecrin Nazlı'nın ani ölümüyle şoke oldu.

UZUN YILLAR SONRA TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE DÜNYAYA GELDİ

Uzun yıllar tedavi gören Esra ve Kazım Gür çiftinin 7 yıl önce yöntemiyle ikiz kızları olduğu, bebeklerden birinin doğumdan 3 gün sonra kronik kalp ritmi bozukluğu nedeniyle öldüğü belirtildi. Çiftin, kızları Ecrin Nazlı'yı üzerine titreyerek büyüttüğü ifade edildi.

Ecrin Nazlı Gür'ün cenazesi ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için yapılan otopsinin ardından 3 günlükken ölen ikiz kardeşinin yanına, gözyaşları arasında defnedildi.

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Okulda fenalaşan minik Ecrin, hayatını kaybetti
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