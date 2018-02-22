Şans Topu sonuçları burada! 21 Şubat MPİ Şans Topu sonuçları sorgula...

Yüz binlerce vatandaşın heyecan dolu bekleyişi sona erdi. 21 Şubat Milli Piyango Şans Topu sonuçları dün akşam belli oldu. 09, 10, 15, 27, 31 + 03 numaraları talihliyi belirleyen şanslı toplar oldu. 871. kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen kişi sayısı İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan bir vatandaş oldu, şanslı kişi tam 1.701.860,95 TL'lik ikramiyenin tek başına sahibi oldu! Şans Topu bilet sorgulama burada...

5 bilen kişi sayısı 24 olurken kişi başına düşen ikramiye tutarı 3.668.35 TL oldu. 4+1 bilen kişi sayısı 233 olurken kişi başına düşen ikramiye tutarı da 378.55 TL oldu. 4 bilen kişi sayısı 3.624 olurken kişi başına düşen ikramiye tutarı 32.45 TL oldu.

Şans Topu nasıl oynanır? Şans Topu özellikleri nelerdir?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.