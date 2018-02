Şiddet gören kadınları yüzde 88'i kurumlara başvurmuyor

DÜNYADA HER 3 KADINDAN BİRİ



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri, Çalışma ve İş Müdürlüğü'nde düzenlendi. Katılımcıları bilgilendiren Sosyal Hizmet Uzmanı Hilal Kavafoğlu, kadınların fiziki, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddete maruz kaldıklarını belirterek "Dünyada her 3 kadından biri, eşi ya da birlikte olduğu erkek tarafından fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalıyor. Öldürülen kadınların faili, yüzde 38 oranında eşi ya da erkek arkadaşıdır. Evliliği biten her 6 kadından biri eski eşi tarafından şiddet görüyor.





?EĞİTİM, ŞİDDETİN AZALMASINA ÇOK BÜYÜK KATKI SUNUYOR



Türkiye'de 2014 yılında yapılan kadına yönelik aile içi şiddet araştırmalarına göre, kadınların yüzde 36'sı eşi ya da birlikte olduğu erkeklerin fiziksel, yüzde 12'si cinsel şiddetine maruz kalıyor" dedi. Şiddetin en çok kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere ve kimsesizlere uygulandığını ifade eden Kavafoğlu, bu kişilerin şiddete savunmasız oldukları için maruz kaldıklarını söyledi. Kavafoğlu, "İlkokul mezunu ya da okulu bitiremeyen kadınlar, gelir düzeyi yüksek olmayan kadınlar, daha çok şiddet görüyor. Eğitim, şiddetin azalmasına çok büyük katkı sunuyor. Çünkü şiddet sonucu kurum ve kuruluşları başvuran kadın sayısı çok az. Ülkemizdeki kadınların yüzde 88'i gördüğü şiddet için hiçbir kuruma başvuru yapmıyor. Yüzde 7'si polise, yüzde 3'ü savcılığa, yüzde 2'si sağlık kuruluşuna başvuruyor" diye konuştu.