Tunceli’de vaşak görüntülendi

Tunceli
'de, soyu tükenmek üzere olan ve dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında bulunan vaşak görüntülendi. Mazgirt ilçesi Hıran Vadisi'nde bulunan Şişik Ormanları'nın içinden geçen dere yakınlarında, 2 vaşağı görüntüleyen yaban hayatı fotoğrafçısı Hüseyin Narin, hayvanları tesadüfen fotoğrafladığını söyledi. Narin, "Aynı bölgede 2 vaşak, dere kenarında birbirine yakın mesafede pusu pozisyonunda bekliyordu. Çok iri görünüyorlardı. Önce çita olabileceklerini düşündüm; ancak ayağa kalktıklarında kuyruklarından vaşak olduklarını anladım" dedi.