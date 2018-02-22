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’de vaşak görüntülendi

Giriş Tarihi: 22.2.2018
Tunceli’de vaşak görüntülendi
'de, soyu tükenmek üzere olan ve dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında bulunan vaşak görüntülendi. Mazgirt ilçesi Hıran Vadisi'nde bulunan Şişik Ormanları'nın içinden geçen dere yakınlarında, 2 vaşağı görüntüleyen yaban hayatı fotoğrafçısı Hüseyin Narin, hayvanları tesadüfen fotoğrafladığını söyledi. Narin, "Aynı bölgede 2 vaşak, dere kenarında birbirine yakın mesafede pusu pozisyonunda bekliyordu. Çok iri görünüyorlardı. Önce çita olabileceklerini düşündüm; ancak ayağa kalktıklarında kuyruklarından vaşak olduklarını anladım" dedi.
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Tunceli’de vaşak görüntülendi
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