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Yolu uzatan taksiciye 10 yıl hapis istendi

Kendisini ’na götürmesini isteyen i, önce na ardından na götüren taksici hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar iddianame düzenlendi

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018
Yolu uzatan taksiciye 10 yıl hapis istendi
Suudi Arabistanlı Abdulrahman Nasser M. yolu uzatan taksici nedeniyle uçağını kaçırdı. Şikâyetçi olduğu taksici Enver C.'ye 10 yıla kadar hapis isteniyor. Turist, İstanbul Kadıköy'de taksiye bindi.
'na gitmek istedi. Yolu uzatan taksici, turisti önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden 'na götürdü. Ardından da tekrar 'na geçti.
Uçağını kaçıran turistin şikâyeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürüttü. Gözaltına alınan Enver C. savunmasında havalimanı yolunu bilmediğini belirterek "Yanlış yola girdim. Bilerek yolu uzatmadım. Öyle bir amacım yoktu. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Başsavcılık, hazırladığı iddianamede taksici Enver C.'nin "Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabulünün ardından şüpheli taksicinin yargılanmasına başlanacak.
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Yolu uzatan taksiciye 10 yıl hapis istendi
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