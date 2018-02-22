Yolu uzatan taksiciye 10 yıl hapis istendi

Suudi Arabistanlı turist
Abdulrahman Nasser M. yolu uzatan taksici nedeniyle uçağını kaçırdı. Şikâyetçi olduğu taksici Enver C.'ye 10 yıla kadar hapis isteniyor. Turist, İstanbul Kadıköy'de taksiye bindi. Sabiha Gökçen Havalimanı
'na gitmek istedi. Yolu uzatan taksici, turisti önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası
'na götürdü. Ardından da tekrar Anadolu Yakası
'na geçti.
Uçağını kaçıran turistin şikâyeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürüttü. Gözaltına alınan Enver C. savunmasında havalimanı yolunu bilmediğini belirterek "Yanlış yola girdim. Bilerek yolu uzatmadım. Öyle bir amacım yoktu. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Başsavcılık, hazırladığı iddianamede taksici Enver C.'nin "Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabulünün ardından şüpheli taksicinin yargılanmasına başlanacak.