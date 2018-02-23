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Elleriniz kırılsın! 80 yaşındaki kadını bıçaklayıp, takılarını çaldılar

Fatih'te 80 yaşındaki evinde sırtından bıçaklanmış olarak bulundu. Kadının kolundaki bileziklerin alındığı öğrenildi. Eşini yaralı halde bulan 82 yaşındaki Hasan Kaya gözyaşları içinde hastaneye götürülüşünü izledi. Ağır yaralı kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 17:45
Elleriniz kırılsın! 80 yaşındaki kadını bıçaklayıp, takılarını çaldılar

Ayvansaray Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katındaki olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Kaya (82) cuma namazını kılmak için evden çıktı. Kaya, namaz sonrası eve geldiğinde karısı Hüsniye Kaya'yı (80) evin salonunda kanlar içerisinde yerde yatar halde buldu. Koca bağırarak komşularından yardım istedi. Sesi duyan komşuları ve sokak sakinleri hemen yardıma koştu. Durumu gören komşular hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına yaklaşık 45 dakika kalp masajı yapıp hayata döndürmeye çalıştı. Kadının hayat belirtisi vermesi üzerine Fatih'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hüsniye Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Elleriniz kırılsın! 80 yaşındaki kadını bıçaklayıp, takılarını çaldılar
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