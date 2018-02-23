Eşime ahlaksız teklifte bulundu koli bantıyla boğduk

Arnavutköy Delikkaya Tren Yolu Mevkiinde, geçtiğimiz salı günü cesetleri bulunan Nısrın Kırıdı ve eşi Muhammed Mahmoud Bachr'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, çiftin emlak ofisinde çalışan Suriyeli İmad E.E, bir haftalık inkarın ardından çifti öldürdüklerini itiraf etti.



AHLAKSIZ TEKLİF



Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin elde ettiği deliller karşısında, çifti öldürdüklerini itiraf etmek zorunda kalan Suriyeli İmad E.E, eşine ahlaksız teklifte bulunmaları nedeniyle çiftle ilgili cinayet planı yaptığını söyledi. İmad E.E'nin, sorgusunda, Kırıdı ve Bachr'ı, 4 Suriyeli arkadaşıyla birlikte Başakşehir'deki evden kaçırarak Esenyurt'taki eve getirdiklerini, evde ellerini ve ayaklarını bağladıklarını belirtti. İmad E.E, Bachr'a çekiçle işkence yaptıklarını, üzerlerindeki para ve değerli takıları aldıktan sonra koli bandıyla ağız ve burunlarını kapatarak boğulmalarını beklediklerini anlattı. İmad E.E, öldüklerinden emin olduktan sonra kiraladıkları araçla çifti yol kenarına attıklarını söyledi.





KİRALIK OTOMOBİLDE KAN İZİ ELE VERDİ



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptıkları araştırmada, çiftin emlak ofisinde çalışan Suriyeli İmad E. E. ve M.H.D.A.K'yı gözaltına almıştı. Çalışmanın devamında, güvenlik kamera görüntülerinde, çiftin yaşadığı Başakşehir'deki evlerinin çevresinde dolaşan kiralık bir otomobil belirlenmişti. Otomobilin GPS kaydını kiralanan şirketten alan polis, otomobilin Esenyurt'ta gittiği adresi belirlemiş ve eve yapılan baskında kanlı bir battaniye bulunmuştu. Kiralık otomobilde de kan izlerine rastlanmıştı. Polis, evde kalan 4 Suriyeli'yi gözaltına almıştı. İmad E.E ile gözaltına alınan 4 Suriyeli'nin cinayetten önce telefon görüşmeleri tespit edildi. Polis, ayrıca olayla ilgili yaptığı parmak izi incelemesi ve DNA analizlerinde de gözaltına aldığı kişilerle ilgili kriminal delillere ulaştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.