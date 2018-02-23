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nde '' kavgası!

Havalimanı otobüs peronunda kalkış saatini bekleyen özel ne yanlarındaki yla binmek isteyen biri kadın iki kişiyle otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Kavga otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018 15:52 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 16:01
Halk otobüsünde 'kano' kavgası!

Olay geçtiğimiz salı günü saat 18.00 sıralarında Havalimanı otobüs peronlarında meydana geldi. Biri kadın iki kişi, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy seferini yapmak için bekleyen özel ne yla binmek istedi. Otobüsün şoförü Sinan Selvi, tüm yolcuların binmesinin ardından kendilerini içeri alabileceği söyledi.

Otobüs şoförüne 'Kano' saldırısı

KADIN YERE DÜŞTÜ

Ancak duruma itiraz eden çift ile otobüs şoförü tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek yolcu, şoför Sinan Selvi'ye saldırdı. Ardından karşılıklı yumruklaşma yaşandı. Kavga sırasında otobüs şoförüne saldıran kişinin yanındaki kadın yere düştü. Kavgayı araya giren diğer yolcular ayırdı.

OTOBÜSÜN ÖNÜNE YATTI

Kavganın ardından otobüs şoförüne saldıran kişinin yanındaki kadın, yere yatarak otobüsün seferine engel olmak istedi. Kadının arkadaşı tarafından ikna edilerek yattığı yerden kaldırılmasıyla olay sona erdi. Olayın ardından otobüs şoförü Sinan Selvi, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

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Halk otobüsünde 'kano' kavgası!
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