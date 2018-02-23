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Kaçak kazıda buldular satarken yakalandılar

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018
Kaçak kazıda buldular satarken yakalandılar
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilinde ikamet eden şüpheliler D.C. ve G.Y.'nin kaçak kazılar sonucu elde ettikleri Roma ve Bizans dönemlerine ait i İstanbul'da 1 milyon dolara piyasaya sürmek için alıcı aradıkları bilgisine ulaştı. İki şüphelinin aracı Çekmeköy'de durduruldu. Aramalarda aracın bagaj kısmında bin 981 parça tarihi eser ele geçirildi. İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri; eserlerin Roma ve Bizans dönemlerine ait ve paha biçilemeyecek değerde olduğunu belirtti. Ele geçirilen tarihi eserler 2863 sayılı Kanun kapsamında koruma altına alındı. Yakalanan iki şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeler sürüyor.
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Kaçak kazıda buldular satarken yakalandılar
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