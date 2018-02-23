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Ketçap kovalarının içinden 340 kilogram çıktı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durdurulan TIR'da çuvallara gizlenmiş 288 kilogram ele geçirildi. Şehir merkezinde düzenlenen operasyonda ise ketçap kovaları içerisine gizlenmiş 340 kilogram esrar ele geçirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 10:56
Ketçap kovalarının içinden 340 kilogram uyuşturucu çıktı

'da, bir kısmı bazı batı illerine sevk edilen, bir bölümü de iş yerinde ketçapkovalarına gizlenmiş 628 kilogram esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lice ilçesinden temin edilen nun bazı batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Diyarbakır-Silvan kara yolunda kent girişinde durdurulan TIR'da yapılan aramalarda çuvalların içinde 288 kilogram esrar bulundu. Şüphelilerin, narkotik polisinin hassas burunlu köpeklerle arama yapması halinde uyuşturucunun tespit edilememesi için kent merkezinde TIR'a hayvan yüklemeyi planladığı öğrenildi.

KETÇAPLA KAMUFLE ETTİLER

Öte yandan ekipler, şehir merkezinde bir iş yerine düzenledikleri operasyonda ise hassas burunlu köpeklerle yaptıkları aramalarda kovaların içinde 340 kilogram esrar ele geçirdi. Kovalardaki esrarın, naylon poşete konulduktan sonra üstlerine ketçap sürülerek kamufle edildiği görüldü.

Her iki operasyonda gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Ketçap kovalarının içinden 340 kilogram uyuşturucu çıktı
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