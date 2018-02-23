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Otomobil yol kenarındaki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 23.2.2018 06:44 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 08:33
Otomobil yol kenarındaki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki TIR'a çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Otomobil yol kenarındaki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
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