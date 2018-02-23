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Özel okulda skandalı

ALİ ALTUNDAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018
Özel okulda cinsel istismar skandalı
'de özel bir okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni, 6 öğrenciye da bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Melikgazi'deki özel bir okulda görev yapan aynı zamanda okul basketbol takımının hocalığını yapan kimliği açıklanmayan öğretmen, iddiaya göre evine çağırdığı 6 öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Öğrencilerden bazılarının durumu ailelerine anlatması üzerine veliler suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan öğretmen sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen öğretmen tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olayla ilgili polis, okul müdürünün de ifadesine başvurdu.
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Özel okulda cinsel istismar skandalı
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