Özel okulda cinsel istismar skandalı

Kayseri
'de özel bir okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni, 6 öğrenciye cinsel istismar
da bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Melikgazi'deki özel bir okulda görev yapan aynı zamanda okul basketbol takımının hocalığını yapan kimliği açıklanmayan öğretmen, iddiaya göre evine çağırdığı 6 öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Öğrencilerden bazılarının durumu ailelerine anlatması üzerine veliler suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan öğretmen sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen
öğretmen tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olayla ilgili polis, okul müdürünün de ifadesine başvurdu.