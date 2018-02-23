Yabancı uyruklu öğrencilerden Afrin operasyonuna 4 dilde destek

Yaklaşık 20 öğrencinin katıldığı basın açıklaması Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça olmak üzere 4 farklı dilde yapıldı.

"YABANCI BASINI KINIYORUZ"

Açıklamayı Türkçe olarak okuyan ve İnşaat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan Mısırlı Abdelrahman Omaran, harekatın Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının güvenliğini sağlamaya yönelik yapıldığını söyleyerek Giresun'da okuyan uluslararası öğrenciler olarak askerlerin ve Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etti.

Yabancı basın kuruluşlarının uluslararası arenada Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) işgalci gibi gösterilmeye çalışıldığına dikkat çeken Omaran, basın açıklaması ile de bu yanlış yönlendirmeyi de kınadıklarını söyledi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN SAMİMİYETİNE GÜVENİYORUZ, DESTEKLİYORUZ"



Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamaktan başka bir hedefi olmadığını ve özgürce ülkelerinde yaşayamayan, çeşitli baskı ve yıkımlar neticesinde ülkelerinden uzaklaşmak zorunda kalan Suriyelileri kendi topraklarına yerleştirmek için harekatı düzenlediğini belirten Omaran, "Çeşitli terör örgütlerince içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılan Türkiye Cumhuriyeti'nin samimiyetine güveniyoruz. Destekliyoruz çünkü içeriden ve dışarıdan sözde savaş karşıtı söylemlerin de samimi olmadığını anlıyoruz. Destekliyoruz çünkü misafiri olduğumuz bu ülkenin 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkelerine bağlı olduklarına tüm kalbimizle inanıyoruz" dedi.

"BÖLGE HALKI İÇİN DE HAYIRLI OLACAK"

Harekatın bölge ve Türkiye Cumhuriyeti için hayırlı olacaklarını düşündüklerini kaydeden Omaran, "Türkiye'de yaşamak zorunda kalan binlerce Suriyeli'nin de terör örgütlerinden temizlenen topraklarına dönebileceklerini umuyoruz. Türk ordusunun terör örgütlerine yapılan her türlü desteğe rağmen bu operasyonda önemli başarılara imza attığını ve operasyon sonucunun da hem bölge halkı için, hem de Türkiye Cumhuriyeti için hayırlı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Mısırlı öğrenci tarafından okunan Türkçe metnin ardından Bangalce, Rusça ve Arapça metinlerde okunarak tüm dünyaya harekatın önemini anlattılar.

Basın toplantısı sonunda Kur'an-ı Kerim okunarak Afrin'de görev yapan askerler için dua edildi.