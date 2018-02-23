Zehra Çimen son yolculuğuna uğurlandı

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Abdülhalik
Çimen'in annesi
Zehra Çimen dün
toprağa verildi.
Önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Zehra Çimen için, Fatih Camisi
'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Annesinin son yolculuğunda Abdülhalik Çimen'i sevenleri, yakınları, dostları ve iş arkadaşları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Turkuvaz Medya Grubu ailesi de Zehra Çimen'i son yolculuğuna uğurladı. Zehra Çimen'in cenazesi Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.