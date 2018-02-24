Bolu'da iki aile arasında silahlı kavgada 4 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Seben ilçesine bağlı Çeltikderesi köyünde komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çeltikderesi köyünde yaşayan iki aile arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle silahlı kavga çıktığını, olay yerinde ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.