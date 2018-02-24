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'da iki aile arasında da 4 kişi öldü

'nın ilçesine bağlı bir köyde çıkan da, 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Seben Belediye Başkanı Özbağ, Çeltikderesi köyünde yaşayan iki aile arasında geçmişe dayalı husumet olduğunu söyledi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018 19:41 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 19:57
Bolu'da iki aile arasında silahlı kavgada 4 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, ilçesine bağlı Çeltikderesi köyünde komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, ya dönüştü.

Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çeltikderesi köyünde yaşayan iki aile arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle silahlı kavga çıktığını, olay yerinde ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

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Bolu'da iki aile arasında silahlı kavgada 4 kişi öldü
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