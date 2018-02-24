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'nde peyzaj çalışmaları başlıyor

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018 18:44 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 01:56
İstiklal Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başlıyor

İBB, nin özgün ve tarihi dokusundan esinlenerek hazırlanan proje kapsamında, bin 350 metrelik caddeye 24 adet saksı ağaç yerleştirileceğini duyurdu.

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İstiklal Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başlıyor
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