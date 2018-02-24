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Kayıp turizmci evinin garajında ölü bulundu

Antalya'da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan turizmci (44), evinin önündeki otopark giriş boşluğunda ölü bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Ersan Kenaroğlu'nun oturduğu dairenin balkonundan beton zemine düştüğünü tespit etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 17:36
Kayıp turizmci evinin garajında ölü bulundu

KATLI BİNANIN GARAJ GİRİŞİNDE

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2159 Sokak'taki Erguvan Konutları A Blok'ta meydana geldi. Çeşitli otellerde genel müdürlük yapan 'dan iki gündür haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Kenaroğlu'nu oturduğu 2 katlı binanın garaj girişinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Kenaroğlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaklaşık 1 yıl önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Ersan Kenaroğlu'nun cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, binanın birinci katında oturan Ersan Kenaroğlu'nun beton zemine düşme anı ortaya çıktı. Görüntülerde, Kenaroğlu'nun ayağında ayakkabının olmadığı, sadece çorabının olduğu anlaşıldı.

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Kayıp turizmci evinin garajında ölü bulundu
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