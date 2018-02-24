Kırıkkale'deki doğalgaz patlaması

KIRGAZ'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurtuluş Mahallesi 738. Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında önceki gün 01.20 sıralarında patlama meydana geldiği anımsatıldı.

Aynı gece saat 23.45'te bina sakinleri tarafından KIRGAZ'ın arandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimiz olay yerinde yaptığı ilk incelemede, bina servis kutusu etrafında doğalgaz ölçümü yaparak gaz kaçağı tespit etmişlerdir. Bu tespit üzerine binaya gaz arzı sağlayan doğalgaz hattı kapatılmış ve binaya gaz girişi durdurularak binanın gazı kesilmiştir. Yapılan ilk müdahaleden yaklaşık 1,5 saat sonra bina içerisinde patlama meydana gelmiş ve ekiplerimiz hemen olay yerine giderek sokaktaki doğalgaz hattını da kapatarak sokağa gaz girişini durdurmuşlardır. Yetkili resmi kurumların olay yeri incelemeleri sonlandıktan sonra ilgili adreste, gerek bina içinde gerekse sokaktaki doğalgaz altyapı hatları açılarak patlamanın neden olduğu detaylı bir şekilde araştırılacaktır. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tespitler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Meydana gelen olay sırasında yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diler, yaşanan olaydan ötürü derin üzüntülerimizi bildiririz."

Kırıkkale'de doğalgaz sıkışması nedeniyle 4 katlı bir binada patlama meydana gelmiş, ikisi ağır 10 kişi yaralanmıştı.