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Ölüm şoku! Donup kaldılar, bakamadılar...

’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı (44),hayatını kaybetti. Bu sırada çarpan otomobilde bulunan sürücü ve yakınları nın şokundan uzun süre kurtulamadı. Bir , cesedi görmemek için çantasıyla yüzünü kapattı.

Giriş Tarihi: 24.2.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 15:05
Ölüm şoku! Donup kaldılar, bakamadılar...

, saat 09.30 sıralarında -Aksaray karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Fazıl B.'nin yönetimindeki 34 EJ 5337 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karabulut'un hayatını kaybettiği tespit edildi.



Fazıl B.'nin otomobilde bulunan ailesi ise kaza sonrası büyük şok yaşadı. İsim öğrenilemeyen ,cesedin yanından geçerken yüzünü çantayla kapattı. Karabulut'un cesedi morga kaldırılırken, Fazıl B., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Ölüm şoku! Donup kaldılar, bakamadılar...
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