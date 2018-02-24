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Sevgilisinin akrabalarından kaçmak için çarşaf giyip kadın kılığına girdi

Giriş Tarihi: 24.2.2018
Sevgilisinin akrabalarından kaçmak için çarşaf giyip kadın kılığına girdi

'ta Danişment Ortaokulu yakınlarında bir parkta gezinen iki çarşaflı kişiyi gören çevredekiler, birinin erkek olabileceği şüphesiyle durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çarşaflılardan birinin erkek olduğu ortaya çıktı. 'dan Sivas'a birlikte kaçarak geldiği belirlenen Emrah B. (43) ile sevgilisi Hasret K. (40) gözaltına alındı. Emrah B. ilk ifadesinde, birlikte kaçtığı Hasret K.'yi yakınlarından korumak ve gizlenmek amacıyla kendisinin de çarşaf giydiğini söyledi. Üzerlerinde birer tabanca ve bıçak çıkan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yeni Mahalle Muhtarı Halis Güneş, çarşaflı çifti sabah mahallede gördüğünü, birinin uzun diğerinin kısa olduğunu görünce, erkek olabileceğinden şüphelendiğini, daha sonra ise polislerin gelip aldığını söyledi.

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Sevgilisinin akrabalarından kaçmak için çarşaf giyip kadın kılığına girdi
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