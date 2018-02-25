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500 bin liralık makine yangın sonunda kullanılamaz hale geldi

Bursa’da bir fabrikada çıkan yangında 500 bin liralık makine kullanılamaz hale geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018 07:02
500 bin liralık makine yangın sonunda kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre yangın, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir fabrikada çıktı. Yangını gören çalışanların haber verdiği 110 İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Demirtaş (DOSAB) Ali Osman Sönmez Caddesi'nde iplik-kumaş üreten bir fabrikanın makinelerin bulunduğu kısımda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında, yaklaşık 500 bin lira değerindeki bir üretim makinesinin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

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500 bin liralık makine yangın sonunda kullanılamaz hale geldi
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