Çatıda mangal keyfi hastanede bitti

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2463. Sokak'ta meydana geldi. 3 arkadaşıyla apartmanın çatısında mangal yapan 14 yaşındaki Berkay Y., bitişiklerindeki apartmana geçmek istedi. Üstü beton ile kapalı olan havalandırma boşluğuna bastığında çocuk, 4 katlı binanın çatı katından binanın ikinci katına kadar düştü. Talihsiz çocuk havalandırma boşluğunda bulunan su ve günısı borularına ayağının takılması sayesinde beton zemine çakılmaktan kurtuldu. Arkadaşları ve gürültüyü duyan bina sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Burkay Y.'yi havalandırma boşluğundan çıkarttı. İlk belirlemelere göre kafasında ve ayağında kırık olduğu belirlenen çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.