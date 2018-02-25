Çocuk sürücü Yaren’in ölümüne neden oldu

İstanbul
'da babasının arabasıyla trafiğe çıktığı öne sürülen çocuk sürücü Ü.B.Ç.'nin (16) neden olduğu zincirleme kaza
da Yaren Büyükölmez (21) öldü. Kaza, Kayışdağı-Dudullu yolu üzerinde önceki gün 23.30'da meydana geldi. İddiaya göre; Ü.B.Ç. babasına ait aracı izinsiz alarak trafiğe çıktı. Yolda aşırı hızla seyreden çocuk, kaza yerinde önündeki aracı sollamak istedi ancak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önünde seyreden araca arkadan çarptı. Savrulan araç orta refüjü aşıp, karşı yoldan gelen Büyükölmez'in kullandığı otomobile önden vurdu. Takla atan araç, daha sonra 2 ayrı otomobile daha çarparak yan yattı. Kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans çağrıldı. Kazada Yeditepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisi olan Büyükölmez öldü. Kaza yerinden tesadüfen geçen Büyükölmez'in çocukluk arkadaşları, büyük şok yaşadı. Acı haber, Büyükölmez'in ailesine ve erkek arkadaşına haber verildi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ü.B.Ç.'nin amcası "Babasından gizli anahtarı almış. Biz de olayı polisler arayınca öğrendik. Şu an büyük bir şok içerisindeyiz" dedi. Soruşturma sürüyor. TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez için dün Üsküdar Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Sevenleri okul arkadaşları ve öğretmenlerinin de katıldığı törenin ardından genç kız ikindiyi müteakip kılınan namazın ardından Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verildi.