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Kolundaki bilezikleri için öldürülen yaşlı kadın, toprağa verildi

’da eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kolundaki 5 bileziği için sırtından bıçaklanarak öldürülen , memleketi ’da toprağa verildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 25.2.2018 12:36
Kolundaki bilezikleri için öldürülen yaşlı kadın, toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre, Fatih'te 80 yaşındaki , eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Hüsniye Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüsniye Kaya'nın yapılan inceleme sonrasında, kolundaki 5 adet bileziğinin olmadığı belirlendi.



Otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Hüsniye Kaya, buradan alınarak memleketi 'nun Daday ilçesine götürüldü. Evinde helallik alınan Hüsniye Kaya, Daday Merkez Kolukaraoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Bağışlar köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüsniye Kaya'nın eşi Hasan Kaya, sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında pencereden bakarak gözyaşı dökmüş, bu anlar yürekleri dağlamıştı.

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Kolundaki bilezikleri için öldürülen yaşlı kadın, toprağa verildi
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