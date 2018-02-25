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soğuğu ’yi teğet geçecek

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018
Sibirya soğuğu Türkiye’yi teğet geçecek
Genel Müdürü , Avrupa'da soğuk hava ve kuvvetli yağışlara neden olması beklenen yüksek basıncının 'de hava sıcaklıklarında önemli bir düşüşe yol açmayacağını belirtti. Güneş, "Sibirya yüksek basınç merkezi Avrupa'nın tamamına yakın kısmında etkili olacak. Avrupa'nın büyük bölümünde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görülecek. Yurdumuzda ise bu sistemden pazar ve pazartesi günleri Trakya'nın kuzey kesimleri ile iç bölgelerimizdeki yüksek rakımlı yerler etkilenecek. Ancak ülkemizde kuvvetli bir soğuma ve kar yağışı değil yağmur olacak" dedi.
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Sibirya soğuğu Türkiye’yi teğet geçecek
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