Sibirya soğuğu Türkiye’yi teğet geçecek

Meteoroloji
Genel Müdürü İsmail Güneş
, Avrupa'da soğuk hava ve kuvvetli yağışlara neden olması beklenen Sibirya
yüksek basıncının Türkiye
'de hava sıcaklıklarında önemli bir düşüşe yol açmayacağını belirtti. Güneş, "Sibirya yüksek basınç merkezi Avrupa'nın tamamına yakın kısmında etkili olacak. Avrupa'nın büyük bölümünde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görülecek. Yurdumuzda ise bu sistemden pazar ve pazartesi günleri Trakya'nın kuzey kesimleri ile iç bölgelerimizdeki yüksek rakımlı yerler etkilenecek. Ancak ülkemizde kuvvetli bir soğuma ve kar yağışı değil yağmur olacak" dedi.