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hastası, anne ve babasını öldürdü!

’in Narlıdere ilçesinde tedavisi gören (45), tartıştığı babası Tahsin (82) ve annesi ’u (70) bıçaklayarak öldürdü.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 25.2.2018 14:51
Şizofreni hastası, anne ve babasını öldürdü!

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Huzur Mahallesi Mandalinlik Sokak'taki sitede meydana geldi. tedavisi gördüğü belirtilen ile babası emekli öğretmen Tahsin ve annesi emekli bankacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Deniz Çopur, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tahsin ve Tuna çifti yere yığılırken,kavga seslerini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler,Çopur çiftini yerde kanlar içerisinde yatarken bulup, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde,Tahsin ve Tuna çiftinin öldüğü saptandı.

Deniz Çopur, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çopur çiftinin cenazeleri,otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada Çopur ailesinin Ankara'da yaşadıkları ve İzmir'deki evlerine ara sıra geldikleri ifade edildi.

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Şizofreni hastası, anne ve babasını öldürdü!
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