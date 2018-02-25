Tank yüzsüzü

Beşiktaş Gayrettepe'de mahallelinin kabusu haline gelen 15 tonluk LPG
tankının asfaltın altına gömülüp, yola duvar örülmesi olayının faili bulundu. Şirkete skandal izni Beşiktaş Belediyesi
Fen İşyeri Müdürü Bediz Güvenkaya'nın verdiği öğrenildi. Araştırmalar sonucunda söz konusu alanın Şişli Belediyesi
sınırlarında kaldığının anlaşılması üzerine şirkete, 'duvarı yıkın, tankı kaldırın' tebligatı yapıldı. Görevden alınan Başkan Murat Hazinedar
'ın akrabası olan ve özel kalem müdürlüğünde memur yapılan Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bediz Güvenkaya'nın verdiği izinle Keşan Petrol Şirketi'nin mahkemeyi de yanıltıp, yürütmenin durdurulması kararını aldırdı. Şişli Belediyesi'nin 'yıkın' tebligatı yaptığı şirketin aldığı karara tepki gösteren mahalle sakinleri, "Bu karar bir komedi. Şirket, Beşiktaş Belediyesi'nin verdiği yanlış kararı gerekçe gösterip yürütmenin durdurulması kararı aldırıyor. Bu büyük bir skandaldır. Mahkemeyi yanıltan şirketle ilgili gerekli müracaatları yapacağız" diye konuştu. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Asım Kantoğlu ise, "Vatandaşın hassasiyetine rağmen bu iznin verilmesi doğru değil. Kendi sınırları içerisinde olmayan bir yere izin verilmesi ayrı bir skandaldır. Belediyecilik ciddi iştir. Eş, dost, akrabalar belli makamlara gelirse olacağı bu" dedi.