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'dan sefer iptalleri

Deniz Otobüslerinin () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları ve kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 12:51 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 13:00
BUDO'dan sefer iptalleri

'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, (Eminönü/Sirkeci) - (Mudanya) 12.30, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14.30, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 15.00, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 15.55 ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 16.30 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 07.00-11.00 saatlerindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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BUDO'dan sefer iptalleri
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