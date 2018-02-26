BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 12.30, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14.30, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 15.00, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 15.55 ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 16.30 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 07.00-11.00 saatlerindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.