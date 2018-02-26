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lı biber şakasına soruşturma

Kumluca'lı bir seracı, ürettikleri sebzeleri la, karbonmonoksitle, kimyasal maddelerle bir gecede büyüttüklerini söylediği videoyu da paylaştı. Video hızla yayıldı, üretici hakkında soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 26.2.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 10:48
Kezzaplı biber şakasına soruşturma

lı sivri biber. Karbonmoniksitle bir gecede büyüyen sebzeler...

Videoda söylenenlere kimi inandı kimi inanmadı. Ama şubat ayının başında çekilen video hızla yayıldı, binlerce kez paylaşıldı.

Videoyu çekip ya yükleyen kişi, Antalya'nın Kumluca ilçesinde seracılık yapan Muhsin Kavalcı. Kavalcı aynı zamanda edebiyat öğretmeni.

Video kontrolden çıktı, hızla yayıldı. Tabi başta sebze üreticileri olmak üzere, tepkiler de gecikmedi.

AYNI ZAMANDA AÇIĞA ALINDI

Tepkiler suç duyurusuna dönüştü... "İroni" yaptığını söyleyen Edebiyat Öğretmeni Muhsin Kavalcı, suç duyurusu üzerine savcılığın açtığı soruşturma sonuçlanıncaya kadar açığa alındı.

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Kezzaplı biber şakasına soruşturma
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