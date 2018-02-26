Kezzaplı biber şakasına soruşturma

Kezzaplı sivri biber. Karbonmoniksitle bir gecede büyüyen sebzeler...

Videoda söylenenlere kimi inandı kimi inanmadı. Ama şubat ayının başında çekilen video hızla yayıldı, binlerce kez paylaşıldı.

Videoyu çekip sosyal medyaya yükleyen kişi, Antalya'nın Kumluca ilçesinde seracılık yapan Muhsin Kavalcı. Kavalcı aynı zamanda edebiyat öğretmeni.

Video kontrolden çıktı, hızla yayıldı. Tabi başta sebze üreticileri olmak üzere, tepkiler de gecikmedi.

AYNI ZAMANDA AÇIĞA ALINDI

Tepkiler suç duyurusuna dönüştü... "İroni" yaptığını söyleyen Edebiyat Öğretmeni Muhsin Kavalcı, suç duyurusu üzerine savcılığın açtığı soruşturma sonuçlanıncaya kadar açığa alındı.

Kezzaplı biber şakası başına iş açtı