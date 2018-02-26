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Son dakika: 'dan sefer iptalleri

Deniz Otobüslerinin () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Giriş Tarihi: 26.2.2018 08:53 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 08:54
Son dakika: BUDO'dan sefer iptalleri

'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 07.30 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 08.30 seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

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Son dakika: BUDO'dan sefer iptalleri
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