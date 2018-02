On numara sonuçları belli oldu! On numara sonuçları bilet sorgulama...

MPİ On Numara sonuçları belli oldu! 812. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen kişi sayısı 4 oldu ve bu vatandaşlar kişi başı 85.416.35 TL ikramiye kazandı. Gecenin şanslı numaraları ise şu şekildeydi: 07 / 08 / 14 / 19 / 21 / 30 / 32 / 35 / 36 / 37 / 40 / 43 / 44 / 46 / 47 / 48 / 49 / 53 / 55 / 59 / 63 / 70

Büyük ikramiye başkent Ankara'nın Mamak ve Etimesgut ilçelerine, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine ve İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan vatandaşların aldıkları biletlere isabet etti.

On Numara çekilişinde 9 bilen kişi sayısı 127 olurken; bu kişiler 1.794.00 TL kazandı. 8 bilen kişiler 2.573 kişi olarak açıklanırken bu vatandaşlar da 88.90 TL kazandı. 7 bilen kişi sayısının 23.987 olduğu çekiliş de bu kişiler de 18.05 TL kazandı.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

On Numara'da geçtiğimiz hafta yapılan 811. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 352 bin 631 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. On Numara'da büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden oynadığı belirtilmişti.

Öte yandan On Numara çekilişinde 9 bilen 85 kişi 2 bin 766 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 762 kişi 133 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 18 bin 321 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 116 bin 890 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiç bilemeyen 201 bin 862 kiş de 3'er lira ikramiye kazandı.

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.