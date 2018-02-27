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Turkuvaz’a 6 ödül

Giriş Tarihi: 27.2.2018
Turkuvaz’a 6 ödül
Gazeteciler Cemiyeti 2017 Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya 6 ödüle layık görüldü. SABAH Yazarı 'a 'En İyi Erkek Köşe Yazarı' ödülü, aHaber Televizyonu Genel Müdürü Abdülhaluk Çimen'e 'En İyi TV Haber Yöneticisi' ödülü, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'ya 'Yılın En İyi Kadın Köşe Yazarı' ödülü, aHaber televizyonu Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'a 'Yılın Habercisi' ödülü, SABAH Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'na 'Yılın En İyi Bölge Yazarı' ödülü, Sabah Güney Haber Müdürü Temel Eren'e ise 'Bölge Haberlerine Katkı' ödülü verildi.
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