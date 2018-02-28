Haberler Yaşam Haberleri 85 bin kişi okullu oluyor

85 bin kişi okullu oluyor Erdoğan çiftinin himayelerinde 1 Şubat’ta başlatılan Okuryazarlık Seferberliği için 85 bin başvuru oldu. Kurslar 5 Mart’ta açılıyor. Başarılı kursiyerler umre seyahatiyle ödüllendirilecek