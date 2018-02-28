"18 yaşından küçükler sosyal medya kullanıcısı olmamalı"

Mersin Barosu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, çocukların suç sayılan olumsuz davranışlardan kaçınmaları ve karşılaşacakları cezai neticelerden zarar görmelerinin önlenmesi amacıyla düzenlenen eğitim seminerleri sürüyor.

"ÇOK HASSAS KONULAR! DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİR"

Bu kapsamda, İçel Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen ve Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ruşen Ayşen Ayılgan, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı seminerde konuşan avukat Güray Göçer, kitlesel bir iletişim aracı olarak kullanılan sosyal medya aracılığı ile işlenen suçlar hakkında bilgiler verdi. Bu suçlardan bazılarını tehdit, şantaj, nefret ve ayrımcılık, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret, haberleşmenin gizliliğinin ihlali, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal etme, güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, Türk milletini, devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, yasaklanan bilgileri açıklama olarak sıralayan Göçer, bu konularda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"SUÇ İŞLEMEYE MEYİLLİ OLUYORLAR"

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda sosyal medya aracılığıyla düzenlenen suçlar için özel ve ayrı bir madde olmayıp, klasik şekilde işlenebilen suçlara ilişkin maddeler aracılığıyla soruşturma ve kovuşturma yapılabildiği bilgisini veren Göçer, çocuklara, sosyal medyanın tehlikelerinden korunmanın yollarını anlattı. Ergenlik dönemi öncesi çocukların tehlikeyi, doğruyu, yanlışı göremeyeceği, bu nedenle suç işlemeye daha meyilli olabileceğini ifade eden Göçer, öğrencilere sosyal medya paylaşımlarında nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgiler vererek, "Sosyal medyadaki tehlikenin farkında mısınız? Çocukların kendilerine özel olarak sosyal medya hesapları kullanmaları gereken yaş, ergenlik sonrası, yani 18 yaş ve üstüdür. Küçük yaşta çocukların sosyal medya kullanıcısı olmaları beraberinde birçok tehlikeyi getirebilir, çocukları suç işlemeye itebilir" diye konuştu.