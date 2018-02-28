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İş adamı kocası yurtdışına kaçan kadın, kayınbirader kurbanı oldu!

Fabrika sahibi eşi iflas edince yurtdışına kaçtı, kayınbiraderi ve ailesiyle Manavgat’a gitmek zorunda kaldı. Çetin, boşanma davasından 1 gün önce genç kadını ‘Aldatıyordu’ diyerek vahşice öldürdü

Giriş Tarihi: 28.2.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 10:47
İş adamı kocası yurtdışına kaçan kadın, kayınbirader kurbanı oldu!

Antalya Manavgat'ta ikamet eden 34 yaşındaki Kırgız asıllı , korkunç bir cinayete kurban gitti. Olay önceki gece Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde karakola giden , bir süre önce yurtdışına kaçan abisinin eşini boğarak öldürdüğünü söyledi. Katerina Çetin'in evine giden polis ekipleri 3 çocuk annesi Katerina Çetin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

BOŞANMA DAVASI VARDI

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre gözaltına alınan Mehmet Çetin ifadesinde, abisi Haydar Çetin'le birlikte 2 yıl önce 'de iplik fabrikası işlettiklerini, Rusya ile yaşanan krizin ardından işlerinin kötüye gittiğini ve iflas ettiklerini söyledi. Abisinin borçlarını ödeyemediği için yurtdışına kaçtığını anlatan Çetin "Ben de eşim, çocuklarım, abimin eşi ve çocuklarıyla birlikte çalışmak için Manavgat'a geldim" dedi. Bir alışveriş merkezinde çalışmaya başlayan yengesinin abisini aldattığını öne süren zanlı, Katerina Çetin'in buna kulak asmadığını iddia etti.

ÇOCUKLARI EVDEN ALDI

Ertesi sabah abisiyle boşanma davası görülecek olan yengesiyle aldatma nedeniyle tartıştıklarını kaydeden Çetin, tartışma sırasında genç kadını boğarak öldürdüğünü söyledi.

Öte yandan Mehmet Çetin'in, cinayeti işlemeden önce 3 yeğenini alıp kendi evine götürdüğü, daha sonra tekrar genç kadının evine gidip cinayeti işlediği ortaya çıktı. Mehmet Çetin'in sabaha kadar cesedin başında bekledikten sonra karakola gidip polise teslim olduğu anlaşıldı.

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İş adamı kocası yurtdışına kaçan kadın, kayınbirader kurbanı oldu!
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