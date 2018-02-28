Sahte para çetesi eğlenirken yakalandı

Menemen ilçesinde yaşayan Hasan Yaygın isimli vatandaş cep telefonunu satmak için bir internet sitesine ilan verdi. Gözde Gül takma isimli alıcı Yaygın ile yaptığı görüşmede bin 900 lira karşılığında anlaştı. Yaygın telefonu alacak kişiyle Çiğli Egekent 2 İzban istasyonunda buluştu. Yaygın telefonu teslim ettikten sonra karşılığında bin 900 lira para aldı. Yaygın yanındaki hesabına yatırmak üzere bankamatiğe gidince paraların sahte olduğunu anladı. Büyük bir şok yaşayan Yaygın, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek zanlıdan şikayetçi oldu. Menemen polisi konuyu araştırırken, motosikletli Yunus timleri tarafından marketten sahte para ile alışveriş yapan bir zanlı yakalandı. Zeki Demir adlı zanlının üzerinden 16 adet 20 lira olmak üzere toplam 320 lira sahte para ele geçirildi. Zeki Demir sorgusunda paraları Hasan Öner adlı kişiden aldığını itiraf etti. Bunun üzerine Hasan Öner düzenlenen operasyonla aynı gün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Hasan Yaygın isimli müşteki telefonunu sattığı kişinin Hasan Öner olduğunu canlı olarak teşhis etti. Cep telefonu karşılığında sahte 1900 lira parayı vererek dolandıran kişinin Hasan Öner olduğu belirlendi.

SAHTE PARALARI 3'TE 1 ORANINDA SATIN ALMIŞ

Hasan Öner sahte paraları Hasan Kabiloğlu isimli şahıstan 3'te bir oranında satın aldığını itiraf etti. Bunun üzerine Menemen polisi Hasan Kabiloğlu ile iletişime geçip sahte para satın almak istediğini söyledi. Kabiloğlu ile bir alışveriş merkezinde buluşan polis ekipleri düzenlenen operasyonla zanlıyı yakalamayı başardı. Kabiloğlu ifadesinde sahte paraları Süleyman Karadağ isimli şahısın imal ettiğini ve yanındaki arkadaşlarıyla birlikte piyasada sattıkları anlattı. Buradan da Süleyman Karadağ ile Tolga Yanık isimli çete üyelerine ulaşan Menemen polisi, Çiğli ilçesindeki bir birahanede eğlenen zanlıları yakalamayı başardı. Zanlıların üzerinden 156 adet 20 lira çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.